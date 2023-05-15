Англія

Голкіпер незабаром здатен залишити стан Фрайбурга.

Марк Флеккен може перейти влітку до Брентфорду - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команда веде перемовини щодо підписання голландського голкіпера — угода переходить до завершальної стадії, повідомляє Bild.

13 мільйонів євро буде активовано після укладення домовленості щодо особистих умов.

Він замінить Давіда Раю, який, як очікується, піде цього літа, цього сезону воротар міцного Фрайбурга провів 42 матчі в усіх можливих турнірах.