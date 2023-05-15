Англія

Команда Юргена Клоппа здобула чергові три бали.

Ліверпуль в рамках поєдинку тридцять шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Лестера.

Команда Юргена Клоппа здобула легку перемогу, відправивши в ворота супротивника три м'ячі, натомість не пропустивши жодного разу.

Завдяки цьому результату мерсисайдці набрали 65 балів та відстають лише на бал від Ньюкасла та Манчестер Юнайтед.

Лестер — Ліверпуль 0:3

Голи: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71

Лестер: Іверсен – Кастань, Фас, Еванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндіді (Дака 61), Сумаре – Маддісон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варді

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер 74) – Діас (Жота 74), Гакпо, Салах (Елліотт 88)