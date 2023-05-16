Англія

Із 31-річним футболістом не буде продовжено контракт.

Філ Джонс залишить Манчестер Юнайтед влітку, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "червоні дияволи" не продовжуватиме контракт із 31-річним англійським захисником, в угоді якого була така опція, гравець стане вільним агентом.

Джонс виступав за МЮ із 2011 року і за цей час виграв шість трофеїв.

Нинішнього сезону Джонс не провів жодного матчу. Востаннє він виходив на поле 2 травня 2022 року.