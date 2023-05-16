Англія

Молодий форвард має дебютувати за американську команду вже наступного літа.

Нападник лондонського Арсеналу Фоларін Балогун, який успішно виступає в поточному сезоні в оренді за Реймс, офіційно прийняв рішення змінити футбольне громадянство.

21-річний форвард виступатиме за національну збірну США, незважаючи на те, що на юніорському та молодіжному рівні рівного віку він захищав кольори Англії.

Очікується, що Фалорін Балогун приєднається до своєї нової збірної вже наступного літа, 15 червня, у півфіналі Ліги націй КОНКАКАФ.

Цього сезону уродженець Нью-Йорка провів за Реймс 36 поєдинків, у яких він забив 20 голів і віддав 3 результативні передачі.