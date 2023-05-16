Англія

Очікуються кадрові зміни у стані "шпор" на позиції голкіпера.

Очікується, що основний воротар лондонського Тоттенгема Уго Льоріс змінить клубну прописку у літнє трансферне, тому "шпори" змушені шукати нового голкіпера. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб із Північного Лондона розглядає кілька кандидатур, однією з яких є Давід Рая з Брентфорда.

Остаточні рішення щодо підписання нових гравців прийматимуться вже після того, як стане відоме ім'я нового спортивного директора.

Раніше повідомлялося, що Давід Рая відмовився продовжувати контракт із Брентфордом, який спливає влітку 2024 року.