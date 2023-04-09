Іспанець буде проданий, вірогідно.
Давід Рая, Getty Images
09 квітня 2023, 19:59
Воротар збірної Іспанії Давід Рая вирішив, що не буде продовжувати контракт із Брентфордом.
Як повідомляє Фабріціо Романо, ситуація Раї не змінилась — він не передумав залишати команду.
Багато топ-клубів стежать за воротарем і намагатимуться підписати його в літнє трансферне вікно. Його чинна угода розрахована до літа 2024.
Брентфорд відпустить його, якщо пропозиція буде не менша ніж 40 мільйонів євро. Він сподівається на перехід у найкращий клуб.
Рая зіграв у сезоні-2022/23 31 матч, пропустив 41 гол та 9 ігор зіграв "на нуль".