Англія

Іспанець буде проданий, вірогідно.

Воротар збірної Іспанії Давід Рая вирішив, що не буде продовжувати контракт із Брентфордом.

Як повідомляє Фабріціо Романо, ситуація Раї не змінилась — він не передумав залишати команду.

Багато топ-клубів стежать за воротарем і намагатимуться підписати його в літнє трансферне вікно. Його чинна угода розрахована до літа 2024.

Брентфорд відпустить його, якщо пропозиція буде не менша ніж 40 мільйонів євро. Він сподівається на перехід у найкращий клуб.

Рая зіграв у сезоні-2022/23 31 матч, пропустив 41 гол та 9 ігор зіграв "на нуль".