Англія

Знімаємо "капелюха".

Наприкінці кожного футбольного року в Англії особливу увагу звертають на стан справ у одному з найбільш напружених змагань світу — Чемпіоншипі, де провідні команди борються за вихід до Прем’єр-ліги.

Цього разу Бернлі та Шеффілд Юнайтед заздалегідь забезпечили собі перепустки до "елітного" дивізіону, тоді як ще один квиток мають поміж собою розіграти Лутон, Мідлсбро, Ковентрі та Сандерленд.

Напередодні відбувся матч-відповідь півфіналу плей-оф поміж третьою та шостою командами дивізіону, "капелюшниками" та "чорними котами" відповідно, за підсумком якого господарі Кенілворт Роуд відігрались за поразку на чужому полі в першій грі (2:0 проти 1:2).

Голи забивали Габріель Ошо та Том Лок’єр ще в першому таймі.

Другий фіналіст суперматчу на Вемблі 27 травня визначиться за підсумком другої зустрічі поміж Мідлсбро та Ковентрі, у якій із першої спроби навіть не відкрили рахунок (0:0).

Лутон — Сандерленд 2:0 (перший матч — 1:2)

Голи: Ошо, 10, Лок’єр, 43

Лутон: Хорват — Ошо, Лок’єр, Белл — Драме, Кларк (Кемпбелл, 83), Накамба, Раддок, Дауті — Морріс, Адебайо.

Сандерленд: Паттерсон — Робертс, Г’юм, О’Нін, Гуч (Гаггінс, 77) — Діалло, Ніл (Ба, 77), Еква, Кларк — Прічард (Алесе, 57) — Гелгарт (Мішу, 64).

Попередження: Кларк, Раддок — О’Ніл, Алесе.