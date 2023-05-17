Англія

Вінгер "канонірів" пошкодив зв'язки гомілковостопного суглоба.

Габріел Мартінеллі пропустить залишок сезону, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст пошкодив зв'язки гомілковостопного суглоба в матчі проти Брайтона (0:3) у 36 турі АПЛ.

Бразилець пропустить кілька тижнів, але має відновитися до передсезонного збору.

Це означає, що Мартінеллі пропустить матчі проти Ноттінгем Фореста та Вулвергемптона.

У поточному сезоні Мартінеллі провів 46 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 6 результативних передач.