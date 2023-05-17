Лондонський клуб хоче відправити англійця до іншої команди.
Трево Чалоба, Getty Images
17 травня 2023, 17:59
Челсі має намір продати Трево Чалобу, повідомляє журналіст Метт Лоу з Telegraph.
За його інформацією, лондонський клуб хоче заробити на 23-річному футболісті.
При цьому, продаж Чалоби входить до планів на літнє трансферне вікно, проте все може змінитися. Але першочергова мета – продаж центрбеку.
Контракт Чалоби із Челсі розрахований до літа 2028 року.
Цього сезону Трево провів 31 гру у всіх турнірах: на його рахунку немає результативних дій.