Англія

Команда побореться за вихід в елітний дивізіон.

Ковентрі в рамках матчу-відповіді півфіналу плей-оф за вихід в АПЛ грав на виїзді проти Мідлсбро та здобув перемогу.

Долю зустрічі вирішив єдиний результативний удар, що відбувся зусиллями Хамера на початку другої половини гри.

Після цього Ковентрі зміг втримати переможний результат. Зважаючи на нічийний результат в першій грі (0:0), команда Марка Робінса пройшла далі.

Мідлсбро — Ковентрі 0:1 (перший матч — 0:0)

Гол: Хамер, 57

Зазначимо, що іншим фіналістом плей-оф за вихід в АПЛ став Лутон Таун, який до цього здолав Сандерленд.