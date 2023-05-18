Англія

Голкіпер виступатиме за "канонірів" до 2027 року.

Аарон Ремсдейл підписав новий контракт із Арсеналом, повідомив офіційний сайт англійської команди.

Прес-служба "канонірів" не наводить нюансів нової угоди, проте The Times повідомляє, що контракт розрахований до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.

За новим контрактом англієць отримуватиме близько 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень – удвічі більше, ніж раніше.

Цього сезону АПЛ Рамсдейл провів 36 матчів, 15 разів зігравши на нуль.