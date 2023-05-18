Англія

Пеп Гвардіола хоче зберегти німця у своєму складі.

Манчестер Сіті запропонував Ілкаю Гюндогану новий контракт, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Пеп Гвардіола вважає 32-річного футболіста ключовим у своєму проєкті.

Крім того, на Гюндогана серйозно претендує Барселона, яка може запропонувати йому контракт до 2026 року. Наразі Ілкай не приймав жодних рішень.

У поточному сезоні Гюндоган провів 48 матчів за Манчестер Сіті: на його рахунку 9 голів та 7 асистів.