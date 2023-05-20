Англія

Керманич Челсі прокоментував заключні матчі сезону.

Лондонський Челсі наприкінці поточної кампанії має провести три дуже важкі матчі: проти Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед на виїзді, а також удома проти Ньюкасла.

Напередодні початку цього фінального ривку головний тренер "пенсіонерів" Френк Лемпард прокоментував стан своїх підопічних.

"Ні, я абсолютно не погоджуюсь, що ці матчі для Челсі є "мертвими". Дуже важливо, щоб гравці також це сприйняли їх належним чином. Якою б не була їхня мотивація, чи то справити враження на нового тренера, чи то справити враження на інший клуб, до якого вони, можливо, переходять, якщо вона є тим, що допоможе команді, вони повинні її використати.

У нас попереду дійсно важкі ігри: три з чотирьох найкращих команд цього сезону, два матчі на виїзді, починаючи з Манчестер Сіті. Якщо ви гравець, ви можете дивитися на це з двох точок зору: ви можете відповісти: "Мені це не подобається, тому що це буде надто складно" або ви відповісте: "Ні, я збираюся показати індивідуально, що я можу робити в грі такого рівня".

Оскільки я вже опинився на цій посаді, я можу сказати, що в нас є деякі гравці, які чинять першим чи другим способом. Але я хочу побачити від них інакший футбол, якщо вони хочуть його показати. Із точки зору продуктивності в таких матчах це дуже просто зробити.

Ми безумовно повинні з повагою ставитися до будь-якого святкування здобуття суперниками трофею в день нашої гри, адже будь-який клуб потребує натхненних гравців для того, щоб чогось досягти. Зокрема, Манчестер Сіті. Це була велика подорож Кевіна Де Брейне, Ерлінга Голанда, Ілкая Гюндогана, Джона Стоунза.

Іноді гравець повинен розуміти, що моменти перемоги в турнірі пов’язані з усією роботою, виконаною протягом багатьох років, незважаючи на всі шанси, якими б вони не були.

Чи треба бути так само безжальним, як Манчестер Сіті? Так. Абсолютно. Це те, що потрібно. У наш час ми оточені подкастами та серіалами Netflix про спортсменів. Нещодавно я знову подивився Останній танець, просто щоб переглянути його.

Ми всі тут зібрались заради слави та постійно говоримо про спадщину, про те, що зробили люди. Але коли ви бачите, яка важка робота потрібна, щоб досягти цього, для вас настає реальність. На шляху до успіху багато невдач. Як гравець, ви повинні слухати поради не вибірково, а діяти відповідно до того, що вам радять товариші та тренери", — заявив англійський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 21 травня, о 18:30.