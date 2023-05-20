Англія

Керманич Арсенала прокоментував майбутню трансферну кампанію.

Напередодні матчу тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився планами команди на найближче майбутнє.

"Майбутнє літо буде вирішальним на шляху до переходу на наш наступний рівень. У цьому немає жодних сумнівів. Перш за все потрібно переконатись у тому, що ми правильно аналізуємо те, що вже маємо в клубі станом на сьогодні, наш ентузіазм та енергію.

Звичайно, будуть і дуже важкі рішення. Іноді вони залежать від вас, як тренера, а іноді залежать від гравців, які хочуть отримати інший виклик у своїй кар’єрі.

Якщо ж повертатись до справ у чемпіонаті, то мені особисто знадобилось 24 години для того, щоб просто відійти від поразки від Брайтона. Мене підбадьорила кількість людей, які висловили підтримку в цей момент. Я три роки в Арсенал, але ще ніколи не отримував стільки повідомлень. Це просто неймовірно! Вони кажуть: "Будь ласка, не втрачайте віру в те, що ви робите".

Це дійсно допомагає, тому що це надходить від друзів, колег, а також тренерів та інших людей у ​​клубі. Іноді це потрібно. Ви не можете жити тільки з однобоким баченням власних проблем і думати: "Я повинен був зробити це в тій грі, я повинен був змінити це, ми повинні були зробити це". Це все одно, що просто вбивати себе.

Клуб — це як оливкове дерево, якому 150 років. Ми повинні щодня доглядати за його корінням, стежити, щоб його не отруїли комахи та не пошкодили зовні й щоб воно залишалось у належному стані", — заявив іспанський фахівець.

Матч Ноттінгем Форест — Арсенал відбудеться 20 травня, о 19:30.