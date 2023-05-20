Англія

Захисник прокоментував процес адаптації в клубі.

Французький центральний захисник лондонського Челсі Веслі Фофана поповнив склад "пенсіонерів" на початку поточної кампанії за 80,4 млн євро, перейшовши з Лестера.

Однак розкритись на належному рівні в новому колективі 22-річному виконавцю завадили різноманітні травми, тож він устиг провести всього 19 матчів (1540 хвилин), забивши два голи.

Напередодні гостьової гри тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті футболіст Челсі розповів про власний досвід адаптації в колективі.

"Я підписав довгий контракт, тому що хочу бути учасником цього проєкту. Я хочу виступати за Челсі якомога довше та хочу виграти з цим клубом усі можливі трофеї. Коли я підписував угоду, це й було моїм наміром.

Працювати під керівництвом Френка Лемпарда це трохи божевілля, тому що я пам'ятаю, як грав на PlayStation за нього, а тепер він мій менеджер. Я слухаю все, кожне його слово. Я вже багато чому навчився в нього, тому що цей тренер у якості футболіста вигравав усе за свою кар'єру.

Звичайно, поточний стан справ у Челсі є важким для всіх, тому що ви бачите клуб на тій позиції, де він має перебувати. Певна річ, що всі цим не задоволені. Але це футбол. Деякі сезони ви граєте добре, деякі — погано.

Зараз усі зосереджені на наступному сезоні, намагаються більше тренуватись та наполягати на тому, щоб повернутись на високий рівень.

Я не можу достеменно сказати, чому саме цей сезон поганий. Чи це винні гравці, чи ситуація в клубі, чи все разом. Думаю, що це не провина окремо не тільки тренерів, які приходять і йдуть, власників, нових гравців. Ми всі винні в тому, що сталось, бо ми — команда. Коли команді погано, поганими є всі, хто до неї причетний", — заявив французький виконавець.

Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 21 травня, о 18:30.