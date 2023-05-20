Англія

Керманич Евертона прокоментував прийдешній матч проти Вулвергемптона.

Евертон у рамках тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти Вулвергемптона.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч напередодні гри прокоментував стан справ у власній команді.

"Що йде передумовою до перемог на виїзді? Це не просто тактика, це — менталітет. Ви повинні змінити статистику та факти на свій бік. П'ять очок в останніх трьох виїзних іграх — це непогані показники. Якщо додати, що це відбулось у поточному сезоні — це взагалі успіх.

Чим заважає Евертону останні кілька сезонів? На виїзді команда грає не дуже сильно. Але тільки ми можемо це змінити. Справа в мисленні. Ми намагались будувати його щодня, щоб продовжувати досягати результатів. Є вислів, який я взяв у Арсена Венгера: "Підвищення мінімуму".

Будь-яка команда має ретельно стежити за собою. Це й є той мінімум, який ви повинні підвищити — перемагати тоді, коли надворі не ваш день.

Потрібно продовжувати вдосконалювати себе, і це зрештою повністю себе виправдає. Ви не можете просто натиснути вимикач. Можливо, Джордж Бест у мої часи й міг би це зробити. Але не в сучасному футболі. Ви повинні розуміти, який виклик перед вами, щоб ви могли виходити й грати в свій футбол.

Це й є той самий момент нірвани, коли ви створюєте колектив із таким мисленням. Саме цього ми й намагаємось досягти, навіть незважаючи на всі травми та дискваліфікації.

Для мене немає такого поняття, як найкращі чи найгірші матчі. Я багато років граю та працюю в Прем’єр-лізі, і ніколи не пам’ятаю такого, щоб я виходив зі стадіону з думкою: "Це була легка гра". Іноді вони здаються легкими заднім числом, але не тоді, коли ви безпосередньо перебуваєте на полі.

Я постійно кажу гравцям, що це все лише шум. Ідеться про нашу продуктивність. Ми не можемо керувати тим, що відбувається з кимось іншим. Брайтон був хорошим прикладом: перемагали, перемагали, перемагали, а потім трапились ми. Що там сталось — усі бачили. А наступного тижня вони перемогли Арсенал із рахунком 3:0.

Ви не можете гарантувати, що подібне колись трапиться знову, але ви можете спробувати гарантувати власні підстави для того, щоб бути готовим до роботи", — заявив англійський фахівець.

Матч Вулвергемптон — Евертон відбудеться 20 травня, о 17:00.