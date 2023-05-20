Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 14:30.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зазнав поразки від Брентфорда в лондонському дербі.

"Шпори" пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку завдяки голу Кейна, але у другому таймі пропустили три м'ячі у виконанні Мбемо (дубль) та Вісса, залишившись без набраних очок за підсумками цієї зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Брентфорд в 37 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Тоттенгем — Брентфорд 1:3

Голи: Кейн, 8 — Мбемо, 50, 62, Вісса, 88

Тоттенгем: Форстер – Емерсон (Порро 75), Санчес, Лангле, Девіс (Перішич 85) – Данджума (Моура 66), Біссума, Скіпп, Сон – Кулушевські (Рішарлісон 75), Кейн

Брентфорд: Рая – Генрі, Мі, Піннок, Хікі (Расмуссен 90) – Єнсен (Баптіст 72), Янельт, Оньєка (Дамсгор 46) – Шаде (Йоргенсен 68), Вісса (Дасілва 89), Мбемо

Попередження: Біссума – Генрі