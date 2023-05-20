Англія

Завершилися два поєдинки 37-го туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Вулвергемптона, де зумів буквально в останній момент врятувати для себе нічийний результат.

"Вовки" лідирували в рахунку більшу частину матчу завдяки голу Хвана, однак у компенсований час Міна приніс до активу "ірисок" один набраний пункт.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко участі у матчі не брав.

Вулвергемптон – Евертон 1:1

Голи: Хван 34 – Міна 90+9

Вулвергемптон: Бентлі – Семеду, Коллінз, Доусон, Тоті Гомеш – Адама Траоре (Кунья 88), Невеш (Бубакар Траоре 88), Жоау Гомеш, Поденсе (Коста 70) – Сарабія (Нуньєш 70), Хван (Леміна 74)

Евертон: Пікфорд – Тарковські, Міна, Паттерсон (Кін 29) – МакНіл, Івобі, Онана (Мопе 81), Гана (Голгейт 82), Гарнер – Дукуре – Калверт-Льюїн (Грей 45+2)

Попередження: Траоре, Доусон, Семеду, Невеш, Нунеш – Гарнер 90

У паралельному матчі Фулгем зіграв із Крістал Пелес у результативну нічию в рамках лондонського дербі.

Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого не змогли.

Фулгем – Крістал Пелас 2:2

Голи: Мітрович 45+5 (пен.), 61 – Едуар 34, Ворд 83

Фулгем: Лено – Тете, Адарабійо, Діоп, Робінсон – Гаррісон Рід, Пальїнья – Вілсон (Декордова-Рід 80), Керні (Соломон 80), Вілліан – Мітрович

Крістал Пелас: Джонстон – Мітчелл, Геї, Андерсен, Ворд – Г'юз, Дукуре – Аю, Езе, Олісе – Едуар (Матета 80)

Попередження: Адарабійо, Пальїнья, Робінсон