Англія

Голкіпер Манчестер Юнайтед відстояв 17 разів на нуль у 36 іграх, ставши недосяжним для найближчих конкурентів.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Борнмут завдяки єдиному голу Каземіро, практично гарантувавши собі виступи у Лізі чемпіонів наступного сезону — "червоним дияволам" залишилося набрати лише один пункт.

За підсумками цього протистояння з "вишнями" голкіпер "червоних дияволів" Давід Де Хеа провів свій 17-й поєдинок на нуль у поточній кампанії АПЛ та достроково гарантував собі приз Золотої рукавички.

Іспанський воротар став недосяжним за кількістю "сухих" матчів для своїх найближчих конкурентів і одноосібно став найкращим за цим показником у АПЛ-2022/23.

Завдання Давіду Де Хеа упросив і голкіпер Ліверпуля Аліссон, який пропустив у паралельному матчі з Астон Віллою і втратив шанси на те, щоб наздогнати свого колегу з Манчестер Юнайтед.