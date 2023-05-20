Англія

Єдиний гол Каземіро дозволив "червоним дияволам" записати у свій актив три очки.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Борнмута, у стартовому складі якого у другому матчі поспіль вийшов український центральний захисник Ілля Забарний та відіграв усі 90 хвилин.

Підопічні Еріка тен Гага повели у рахунку вже на 9-й хвилині зустрічі, а героєм епізоду став бразильський півзахисник Каземіро.

Незважаючи на наявні моменти як у Борнмута, так і в манкуніанців, більше у цьому протистоянні команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Юнайтед.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземіро, 9

Борнмут: Нето, Келлі, Сенесі, Забарний, Сміт (Вінья 66), Лерма, Кук, Крісті (Уаттара 66), Брукс (Мур 56), Ентоні, Соланке

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу, Лінделеф, Варан, Ван-Біссака, Еріксен (Мактоміней 86), Каземіро, Фернандеш, Санчо (Гарначо 72), Антоні (Фред 86), Марсьяль (Веггорст 57)

Попередження: Кук