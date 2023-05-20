Гол Фірміно зберіг Ліверпулю шанси на зону Ліги чемпіонів за підсумками нічиєї з Астон Віллою

Команда Унаї Емері змогла засмутити своєю перемогою Тоттенгем, який опустився на восьму сходинку.

Огляд матчу

Ліверпуль – Астон Вілла 1:1
Голи: Фірміно 89 – Ремзі 27

На 22-й хвилині Воткінс не реалізував пенальті (повз воріт)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас 72) – Хендерсон (Мілнер 72), Фабіньо (Елліотт 81), Джонс (Жота 63) – Салах, Гакпо, Діас (Фірміно 72)

Астон Вілла: Мартінес – Дінь (Морено 53, Буендіа 65), Міннз, Конса, Кеш – Ремзі, Дуглас Луїс (Дендокер 87), Камара, Макнінн – Бейлі (Янн 53), Воткінс (Дюран 87)

Попередження: Конате 21, Александер-Арнольд 66, Фабіньо 80 – Мінгз 45, Дінь 53, Мартінес 77, Янг 90+1, Конса 90+6. 