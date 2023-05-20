Алексіс Мак Аллістер залишить Брайтон після закінчення сезону, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, півзахисник влітку перейде до Ліверпуля. Аргентинця буде викуплено за заздалегідь обумовлену суму, тому проблем у переговорах із Брайтоном немає.

Контракт Алексіса з Брайтоном розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон.

Цього сезону Мак Аллістер забив 10 голів за 32 гри в АПЛ.