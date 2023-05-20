Аргентинець, найімовірніше, покине нинішню команду.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
20 травня 2023, 20:28
Алексіс Мак Аллістер залишить Брайтон після закінчення сезону, повідомляє TyC Sports.
За інформацією джерела, півзахисник влітку перейде до Ліверпуля. Аргентинця буде викуплено за заздалегідь обумовлену суму, тому проблем у переговорах із Брайтоном немає.
Контракт Алексіса з Брайтоном розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон.
Цього сезону Мак Аллістер забив 10 голів за 32 гри в АПЛ.