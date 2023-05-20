Англія

Аргентинець, найімовірніше, покине нинішню команду.

Алексіс Мак Аллістер залишить Брайтон після закінчення сезону, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, півзахисник влітку перейде до Ліверпуля. Аргентинця буде викуплено за заздалегідь обумовлену суму, тому проблем у переговорах із Брайтоном немає.

Контракт Алексіса з Брайтоном розрахований до літа 2025 з опцією продовження ще на один сезон.

Цього сезону Мак Аллістер забив 10 голів за 32 гри в АПЛ.