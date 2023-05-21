Англія

Очікується, що уругвайський вінгер підпише угоду до літа 2028 року.

Молодий вінгер Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі є близьким до того, щоб пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони ведуть продуктивні переговори про укладання між собою нової угоди до літа 2028 року.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг розраховує на Пеллістрі у майбутньому.

Цього сезону уругваєць провів за МЮ 10 поєдинків (274 хвилин), у яких він віддав один асист.