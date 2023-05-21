Англія

"Павичі" ще мають шанси залишитися в АПЛ перед останнім туром.

У рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем приймав на своєму полі Лідс Юнайтед, який веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні країни.

Незважаючи на те, що гості повели у рахунку завдяки зусиллям Родріго, надалі їм не вдалося отримати позитивного результату.

Голи Райса, Боуена та Лансіні принесли фіналісту поточного розіграшу Ліги конференцій три очки в актив, а ось Лідс нехай і зберігає шанси залишитися в еліті, але мало що вже залежить саме від нього.

Вест Гем – Лідс 3:1

Голи: Райс 32, Боуен 72, Лансіні 90+4 – Родріго 17

Вест Гем: Фабіанські – Цоуфал, Зума (Керер 46), Огбонна, Емерсон – Соучек, Райс – Боуен (Лансіні 84), Пакета, Форнальс (Джонсон 90+3) – Інгз (Мубама 90+3)

Лідс: Роблес – Стрейк (Грінвуд 84), Вебер, Крістенсен, Ейлінг – Форшоу (Ааронсон 62), Кох, Маккенні (Рока 84) – Гаррісон (Саммервілл 62), Бамфорд (Ньонто 34), Родріго

Попередження: Пакета 65 – Саммервілл 80, Родріго 82, Кох 88