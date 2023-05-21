Англія

Серб може продовжити кар'єру в АПЛ.

Душан Влахович може перейти до Челсі, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, лондонський клуб може запропонувати 80 мільйонів євро за 23-річного футболіста.

"Сині" бачать можливість запросити до команди гравця, який привернув увагу клубу ще за часів виступів за Фіорентину. Челсі пообіцяв майбутньому головному тренеру Маурісіо Почеттіно підписати висококласного нападника влітку.

У поточному сезоні Серії А Влахович провів 26 матчів, відзначившись 10 голами та 2 асистами.