Серб може продовжити кар'єру в АПЛ.
ДУШАН ВЛАХОВИЧ, GETTY IMAGES
21 травня 2023, 18:28
Душан Влахович може перейти до Челсі, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, лондонський клуб може запропонувати 80 мільйонів євро за 23-річного футболіста.
"Сині" бачать можливість запросити до команди гравця, який привернув увагу клубу ще за часів виступів за Фіорентину. Челсі пообіцяв майбутньому головному тренеру Маурісіо Почеттіно підписати висококласного нападника влітку.
У поточному сезоні Серії А Влахович провів 26 матчів, відзначившись 10 голами та 2 асистами.