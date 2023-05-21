Англія

Керманич дав свій коментар.

Пеп Гвардіола вважає, що перемога у Лізі чемпіонів помітно вплине на статус Манчестер Сіті.

"Щоб нас запам'ятали, потрібно виграти в Європі, але здається, що це нечесно. Я не маю відчуття, що буде інакше, якщо ми не виграємо. АПЛ теж важлива.

Але, звісно, клуб виходить на наступний рівень, коли виграє в Європі, виграє Лігу чемпіонів, як це було з Манчестер Юнайтед Роя Кіна, Ліверпулем", — наводить слова Гвардіоли Teamtalk.

У 37-му турі АПЛ "міщани" стали чемпіонами Англії втретє поспіль.