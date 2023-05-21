Керманич дав свій коментар.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
21 травня 2023, 22:44
Пеп Гвардіола вважає, що перемога у Лізі чемпіонів помітно вплине на статус Манчестер Сіті.
"Щоб нас запам'ятали, потрібно виграти в Європі, але здається, що це нечесно. Я не маю відчуття, що буде інакше, якщо ми не виграємо. АПЛ теж важлива.
Але, звісно, клуб виходить на наступний рівень, коли виграє в Європі, виграє Лігу чемпіонів, як це було з Манчестер Юнайтед Роя Кіна, Ліверпулем", — наводить слова Гвардіоли Teamtalk.
У 37-му турі АПЛ "міщани" стали чемпіонами Англії втретє поспіль.