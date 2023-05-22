Команду може врятувати тільки перемога в останньому турі.
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22 травня 2023, 08:40
Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги навряд чи ввійде до історії Лідса в якості одного з удалих, оскільки команда перед останнім туром національної першості ще не вирішила питання своєї участі в майбутній кампанії "елітного" дивізіону.
Напередодні "павичі" поступились у гостьовому протистоянні лондонському Вест Гему.
Вест Гем — Лідс 3:1 Відео голів та огляд матчу 21.05.2023
Цікаво, що й у звітній зустрічі команда Сема Еллардайса спочатку забила першою, а вже потім нахапалась пропущених м’ячів.
Як зазначають майстри статистики, подібне з нею трапляється цього футбольного року вже не вперше.
Лідс — абсолютний лідер АПЛ за кількістю втрачених очок, 25 балів, із позиції сторони, що веде в рахунку.
У останньому турі "павичі" мають перемагати Тоттенгем та сподіватись на невдачу Евертона в грі проти Борнмута.