Англія

Команду може врятувати тільки перемога в останньому турі.

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги навряд чи ввійде до історії Лідса в якості одного з удалих, оскільки команда перед останнім туром національної першості ще не вирішила питання своєї участі в майбутній кампанії "елітного" дивізіону.

Напередодні "павичі" поступились у гостьовому протистоянні лондонському Вест Гему.

Вест Гем — Лідс 3:1 Відео голів та огляд матчу 21.05.2023

Цікаво, що й у звітній зустрічі команда Сема Еллардайса спочатку забила першою, а вже потім нахапалась пропущених м’ячів.

Як зазначають майстри статистики, подібне з нею трапляється цього футбольного року вже не вперше.

Лідс — абсолютний лідер АПЛ за кількістю втрачених очок, 25 балів, із позиції сторони, що веде в рахунку.

У останньому турі "павичі" мають перемагати Тоттенгем та сподіватись на невдачу Евертона в грі проти Борнмута.