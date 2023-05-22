Англія

Півзахисник провів на полі лише 13 хвилин.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що Артур покине клуб.

"Я хотів би побажати Артуру всього найкращого, оскільки термін його оренди добігає кінця.

Його професіоналізм та здібності були очевидні всім, хто працював з ним", — наводить слова Клоппа журналіст Фабриціо Романо.

Артур перейшов до Ліверпуля на правах оренди з Ювентуса. За цей час він провів лише 13 хвилин за основну команду – у матчі проти Наполі, 7 вересня (1:4).

У жовтні Артур Мело отримав травму та вибув до лютого. Очікується, що після повернення Ювентус намагатиметься продати бразильця влітку.