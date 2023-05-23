Англія

31-річний футболіст не перейде до МЮ.

Манчестер Юнайтед не веде переговорів щодо трансферу Неймара, повідомляє журналіст Марк Огден.

Французькі ЗМІ опублікували інформацію, що переговори англійського клубу з форвардом ПСЖ перебувають на просунутій стадії.

"Манчестер Юнайтед не укладе угоду щодо Неймару. У всякому разі, не за нинішнього режиму", — написав журналіст ESPN.

Нагадаємо, що Неймар грає за ПСЖ із 2017 року.

Цього сезону Неймар провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.