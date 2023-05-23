31-річний футболіст не перейде до МЮ.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
23 травня 2023, 11:41
Манчестер Юнайтед не веде переговорів щодо трансферу Неймара, повідомляє журналіст Марк Огден.
Французькі ЗМІ опублікували інформацію, що переговори англійського клубу з форвардом ПСЖ перебувають на просунутій стадії.
"Манчестер Юнайтед не укладе угоду щодо Неймару. У всякому разі, не за нинішнього режиму", — написав журналіст ESPN.
Нагадаємо, що Неймар грає за ПСЖ із 2017 року.
Цього сезону Неймар провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.