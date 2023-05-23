Франция

Бразильський форвард може опинитися в АПЛ.

Нападник ПСЖ Неймар у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного бразильця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який може як придбати футболіста, так і орендувати його.

Сам футболіст готовий залишити склад парижан, а французький клуб не буде проти відходу бразильця.

Крім МЮ, Неймаром цікавляться кілька інших клубів АПЛ, але "червоні дияволи" – у пріоритеті.

Цього сезону Неймар провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.