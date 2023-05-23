Англія

Ексзахисник Ліверпуля включив українського універсала з Арсеналу до своєї символічної збірної сезону АПЛ.

Легендарний захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює футбольним експертом на британському телебаченні, склав свою символічну збірну цього сезону англійської Прем'єр-ліги.

У команді колишнього англійського захисника знайшлося місце українському універсалу лондонського Арсеналу Олександру Зінченку. Каррагер пояснив, чому обрав до своєї збірної 26-річного українця.

"Я обрав Зінченка, і дійсно вважаю, що останнім часом разом з Арсеналом він здав у грі в обороні. Але я не можу забути січень та лютий, коли Арсенал був у чудовій формі, і Зінченко брав на себе величезну відповідальність, займаючи позицію в півзахисті, особливо в матчах, у яких вони забивали наприкінці.

На мою думку, Зінченко відіграв величезну роль в успіху Арсенала. Також я вважаю, що він та Габріел Жезус значно підняли загальний рівень команди", — цитує слова Каррагера Sky Sports.

Цього сезону Олександр Зінченко провів за лондонський Арсенал 33 поєдинки, в яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.