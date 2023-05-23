Англія

Керманич Брайтона знову підтвердив, що його команда ризикує втратити двох своїх лідерів у літнє трансферне вікно.

У перенесеному матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон прийме на своєму полі Манчестер Сіті.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі напередодні цього протистояння відповів на питання щодо майбутнього двох ключових півзахисників своєї команди в особі Алексіса Мак Аллістера та Мойзеса Кайседо.

"Матч проти Манчестер Сіті може стати останньою домашньою грою для Мак Аллістера та Кайседо, але я не знаю. У них є можливість перейти, тому що вони заслуговують грати на іншому рівні", — цитує слова Де Дзербі журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Мак Аллістер близький до переходу до Ліверпуля, тоді як до Кайседо виявляють предметний інтерес як мінімум 2-3 клуби.

Матч Брайтон – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 24 травня, о 22:00 за київським часом.