Англія

Форвард не зміг переконати нідерландського фахівця.

Французький нападник англійського Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль у дебютному сезоні в складі "Червоних дияволів" забив 18 голів, завдяки чому отримав чимало позитивних відгуків.

Проте в подальшому лише в кампанії-2019/20 йому вдалось перевершити чи бодай наздогнати власні показники, але вже два сезони після цього форвард разом не забивав і двозначної кількості голів.

У поточному футбольному році справи в Антоні пішли на краще, проте, як повідомляє британська преса, Ерік тен Гаг уже ухвали рішення щодо продажу француза під час найближчого трансферного вікна.

Нагадаємо, що в 2015 році за Марсьяля заплатили 35 млн євро, а через завершення контракту влітку наступного року його ціна на ринку суттєво зменшилась.

Варто також відзначити, що в кар’єрі гравця за часів Манчестер Юнайтед уже була оренда до андалузької Севільї.

У поточному сезоні Антоні за 37 ігор забив вісім голів та віддав три гольові передачі.