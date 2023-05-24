Англія

Тренер залишиться у команді.

Президент Фулгема Тоні Хан прокоментував працю Марку Сілви та поділився думками щодо його майбутнього - цитує власника Фабріціо Романо.

"Я дуже позитивно ставлюсь до того, що Марко залишиться, він дуже щасливий у Фулгемі, і всі ми дуже задоволені ним.

Ми хочемо, щоб це також далі продовжувалося, сподіваюся, надовго".

Марку Сілва прийшов до команди у 2021 році влітку та одразу привів клуб до виходу з Чемпіоншипу до Прем'єр-Ліги.