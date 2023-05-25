Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру АПЛ, який пройде 25 травня і розпочнеться о 22:00.
Манчестер Юнайтед — Челсі, getty images
25 травня 2023, 07:30
У рамках перенесеного матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Челсі, яке пройде на Олд Траффорд.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСІ
ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS.
Манчестер Юнайтед підходить до поєдинку на четвертій сходинці з 69 набраними балами після 36 зіграних матчів. Команда Еріка Тен Гага знаходиться за крок до того, щоб гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів в наступному сезоні. Для цього буде достатньо набрати хоча б один бал в грі проти Челсі. Більше того, через осічку Ньюкасла, "червоні дияволи" можуть вийти на третю сходинку, якщо обіграють Челсі.
У Манчестер Юнайтед залишилось всього лише три гри в цьому сезоні, тому не дивно, що Ерік Тен Гаг буде вимагати максимуму від своєї команди. Для "червоних дияволів" вкрай важливо вибороти третє місце з точки зору психологічного стану команди вже на наступний сезон. Виграти Кубок Англії буде важче, але це теж мета команди, хоч тренер й говорить про неї доволі обережно.
Челсі, своєю чергою, йде на дванадцятій сходинці турнірної таблиці та провалює сезон по всім фронтам. Тренерському штабу Френка Лемпарда треба продемонструвати хоч якийсь результат в матчах, що залишилось, бо в іншому випадку, англійському тренеру буде доволі важко знайти роботи на найвищому рівні.
В минулому матчі АПЛ лондонці грали проти Манчестер Сіті, який вже гарантував собі чемпіонство, поступились з рахунком 0:1. Втім, у грі з червоною командою з Манчестера, все може скластись трошки краще. Принаймні, історія зустрічей каже про це. В останніх п'яти матчах між командами був зафіксований нічийний результат.
В обох команд є суттєві кадрові проблеми. Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на Мартінеса та Забітцера, тоді як до складу повинен повернутись Рашфорд. У Челсі ж Джеймса, Маунта, Кукурелью та Чілвелла.
Звичайно, хотілось би побачити на полі Михайла Мудрика, але навряд чи український вінгер отримає місце в старті. Будемо сподіватись, що він отримає свій ігровий час в цьому поєдинку, адже досвід саме таких матчів йому вкрай необхідний. Втім, зустріч з Ван-Біссакою — це, зазвичай, дуже важке випробування
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Юнайтед: Де Геа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Еріксен — Антоні, Бруно Фернандеш, Санчо — Рашфорд
Челсі: Кепа — Чалоба, Тіаго Сілва, Фофана — Аспілікуета, Лофтус-Чік, Енцо, Голл — Галлагер, Гаверц, Стерлінг
Не зіграють: Джонс, Забітцер, Мартінес, Ван де Бек — Джеймс, Маунт, Броя, Кукурелья, Беттінеллі, Чілвелл, Бадьяшіль
Під питанням: Хітон — Ковачич, Кулібалі, Канте
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)
прогноз 2:0