Наставник дав свій коментар.
ЖОЗЕ МОУРІНЬО, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 17:37
Жозе Моурінью назвав Тоттенгем єдиним клубом, з яким він не має тісного зв'язку.
"Тоттенгем – єдиний клуб, з яким я не маю тісного зв'язку.
Можливо тому, що стадіон був порожній під час COVID-19. Або через те, що президент Леві не дозволив мені зіграти у фіналі та виграти трофей. Але це єдиний такий клуб у моєму житті", — наводить слова Моурінью журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Моурінью прийме пропозицію ПСЖ, якщо вона надійде.