Англія

Наставник дав свій коментар.

Жозе Моурінью назвав Тоттенгем єдиним клубом, з яким він не має тісного зв'язку.

"Тоттенгем – єдиний клуб, з яким я не маю тісного зв'язку.

Можливо тому, що стадіон був порожній під час COVID-19. Або через те, що президент Леві не дозволив мені зіграти у фіналі та виграти трофей. Але це єдиний такий клуб у моєму житті", — наводить слова Моурінью журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Моурінью прийме пропозицію ПСЖ, якщо вона надійде.