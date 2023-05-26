Англія

"Червоні дияволи" хочуть продовжити контракт з іспанським голкіпером, оскільки поточний спливає влітку 2023 року.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував ситуацію з продовження контракту з основним воротарем команди Давідом Де Хеа, оскільки нинішня угода іспанця закінчується цього літа.

"Я думаю, ми хочемо, щоб він залишився, і він особисто хоче залишитися в Манчестер Юнайтед. Я думаю, що ми досягнемо угоди один з одним у рамках нового контракту", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Саймон Стоун.

У поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги Давід Де Хеа провів за Манчестер Юнайтед 37 поєдинків, пропустив 42 голи і 17 разів відстояв на нуль, що дозволило стати йому найкращим голкіпером цього розіграшу чемпіонату Англії за кількістю "сухих" матчів.