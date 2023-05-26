Англія

При цьому 75-річний фахівець не впевнений, що вирушить на пенсію.

У заключному турі англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/23 Крістал Пелес прийме на своєму полі Ноттінгем Форест.

Головний тренер "орлів" Рой Годжсон, контракт якого з лондонцями спливає влітку цього року, заявив, що залишить клуб.

"Як на мене, це моя остання гра на посаді головного тренера Крістал Пелес. Увесь цей час я вважав цю гру своєю останньою грою за контрактом", — цитує слова Роя Годжсона журналіст Фабріціо Романо.

Матч Крістал Пелес — Ноттінгем Форест відбудеться в неділю, 28 травня, о 18:30.