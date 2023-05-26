Англія

Очікується, що аргентинський хавбек продовжить кар'єру в Ліверпулі.

У заключному турі сезону англійської Прем'єр-ліги Брайтон вирушить у гості до Астон Вілли.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, очікується, що центральний півзахисник "чайок" Алексіс Мак Аллістер попрощається з уболівальниками своєї команди після цієї гри.

Стверджується, що 24-річний аргентинець близький до завершення свого літнього трансферу до Ліверпуля, тому матч з Астон Віллою має стати для нього останнім у футболці Брайтона.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.