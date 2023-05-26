Англія

Саша Бої зацікавив двох представників Англії в єврокубках у наступному сезоні.

Правий захисник Галатасарая Саша Бої у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Невзат Діндар.

За інформацією джерела, лондонський Арсенал готовий запропонувати за 22-річного француза 17 мільйонів євро, проте Брайтон готовий перебити цю суму та заплатити 18,5 мільйона євро.

Стверджується, що Галатасарай оцінює свого захисника у 25 мільйонів євро.

Цього сезону Саша Бої провів 31 поєдинок, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його у 11 мільйонів євро.