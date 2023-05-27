Англія

Лідер "Червоних дияволів" виступив із несподіваним коментарем.

Завдяки впевненій перемозі над лондонським Челсі в домашньому перенесеному матчі тридцять другого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед забронював за собою путівку до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон та закріпився на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату.

Манчестер Юнайтед — Челсі 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після гри один із авторів голів у цій грі, півзахисник "Червоних дияволів" Бруну Фернандеш прокоментував стратегічно важливий результат для своєї команди, не оминувши можливість відпустити кпин на адресу одного з головних суперників клубу — Ліверпуля.

"Ми знаємо, що вихід до Ліги чемпіонів багато значить для клубу. Для нас важливо досягти своїх цілей, тому ми це й зробили.

Очевидно, ми знали, що вболівальники будуть раді тому, що Ліверпуль не буде брати участь восени в цьому турнірі. Але справа не тільки в цьому.

Ми здобуваємо все найкраще для свого клубу, тому що ми повинні піклуватися виключно про себе та свої виступи", — заявив португальський виконавець.

У заключному турі Манчестер Юнайтед проведе домашній матч проти лондонського Фулгема.