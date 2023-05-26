Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 25 травня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромив Челсі (4:1).

Перемогу команді Еріка тен Гага принесли забиті м'ячі у виконанні Каземіро, Марсьяля, Фернандеша та Рашфорда. У складі "синіх" єдиний м'яч забив Феліш за хвилину до кінця основного матчу.

Завдяки цій перемозі "червоні дияволи" гарантували собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі в англійській Прем'єр-лізі-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Челсі 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 — Феліш, 89



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу (Маласія, 46) — Каземіро, Еріксен (Фред, 70) — Антоні (Рашфорд, 28), Фернандеш (Мактоміней, 85), Санчо — Марсьяль (Гарначо, 70).



Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека (Лофтус-Чік, 82), Енцо, Галлагер (Зієш, 81) — Мадуеке (Д. Фофана, 82), Гаверц (Феліш, 64), Мудрик (Пулішич, 64).



Попередження: Маласія