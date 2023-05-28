Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру АПЛ, який пройде 28 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Борнмутом, яке пройде на Гудісон Парк.

НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ, 18:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Один із головних та інтригуючих матчів останнього туру АПЛ пройде саме у нижній частині турнірної таблиці. Й інтригуючий цей поєдинок не лише для українських уболівальників через присутність Віталія Миколенка та Іллі Забарного по різні боки барикад, адже в останньому матчі сезону вирішуватиметься доля Евертона, який поки що не гарантував собі збереження прописки у найвищому дивізіоні країни.

Щоб не звертати уваги на результати Лідса та Лестера у паралельних протистояннях, завдання для команди Шона Дайча цілком просто і зрозуміле – потрібно просто перемагати Борнмут при присутності власних уболівальників на Гудісон Парк. Претендентів на виліт залишилося лише три, а ось путівка до наступного сезону АПЛ – лише одна, тоді як у Евертона є ще два очки переваги над прямими конкурентами перед заключним туром.

Борнмут, на відміну свого майбутнього суперника, кілька турів тому вже гарантував собі збереження прописки в елітному англійському дивізіоні. Проте навіть за відсутності турнірної мотивації "вишні" вже встигли довести, що готові створювати суперникам проблеми на заключному етапі сезону.

У своєму останньому матчі Борнмут зазнав мінімальної поразки від Манчестер Юнайтед, але навряд чи хтось зможе сказати, що той поєдинок став легкою прогулянкою для "червоних дияволів". Окремої уваги заслуговує гра українського центрбека Забарного, який після травми почав успішно упроваджуватися до складу тренерським штабом Борнмута.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Шона Дайча. Так, на перемогу Евертона пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 6,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Кін, Міна, Тарковські, Миколенко — Онана, Гана, Дукуре — Івобі, Грей, Макніл

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Кук, Лерма, Крісті — Брукс, Соланке, Уаттара

Не зіграють: Таунсенд, Коулман, Вінагре, Аллі, Калверт-Льюїн, Паттерсон — Фредерікс, Таверньє, Станіслас, Семеньйо, Ротфелл

Під питанням: Миколенко, Годфрі, Девіс, Коуді — Х. Траоре, Біллінг

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