Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру АПЛ, який пройде 28 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Арсеналом та Вулвергемптоном, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонський Арсенал лідирував у турнірній таблиці АПЛ цього сезону близько 250 днів, проте зрештою досвідченіший Манчестер Сіті наприкінці чемпіонату обійшов "канонірів" і захистив чемпіонський титул. Втім, хороша новина для команди Мікеля Артети є – команда оформила довгоочікуване повернення до Ліги чемпіонів, що для Арсеналу вже можна вважати якщо не трофеєм, але гарним втішним призом.

Турнірна мотивація для Арсеналу в останньому турі геть відсутня, тому колектив Артети, з урахуванням низки травм, вже подумки перебуває у відпустці та на передсезонній підготовці до наступної кампанії. Не дивно, що "каноніри" зараз перебувають у поганій формі — нижче за друге місце команда вже не опуститься, тому спокійно можна експериментувати зі складом, а також працювати над продовженням контрактів і трансферами нових гравців.

Вулвергемптон вирішив своє головне завдання на сезон ще кілька турів раніше. Коли Хулен Лопетегі очолив " вовків " в середині сезону, його головним завданням було зберегти команді перепустку у вищому дивізіоні Англії, з чим він успішно впорався.

Щоправда, поки Лопетеги на передматчевій конференції не дав однозначної відповіді щодо свого майбутнього — іспанець розуміє, що для подальшого прогресу і з урахуванням ймовірного відходу деяких лідерів, таких як Рубен Невеш, Вулвергемптону необхідні нові якісні підписання цього літа, а з цим можуть бути проблеми через ФФП. Не виключено, що майбутня зустріч на Емірейтс для деяких у стані "вовків" може стати прощальною.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 7,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Ківьор, Габріел, Тірні — Едегор, Жоржиньо, Джака — Сака, Жезус, Троссар

Вулвергемптон: Са — Семеду, Коллінз, Кілман, Тоті — Адама Траоре, Невеш, Жоао Гомес, Поденсе — Хван, Сарабія

Не зіграють: Мартінеллі, Томіясу, Ельнені, Саліба, Зінченко, Нельсон — Калайджич, Шикіньо

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