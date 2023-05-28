Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Борнмут.

Евертон боротиметься за виживання в англійській Прем'єр-ліги в домашньому матчі проти Борнмута в рамках тридцять восьмого туру.

Шон Дайч, після нічиєї проти Вулвергемптона (1:1), залучив до стартового складу Коуді на правий фланг захисту, тоді як Грей зіграє ліворуч у півзахисті, а Івобі очолить напад. Віталій Миколенко не відновився від пошкодження.

Гарі О'Ніл, на тлі поразки від Манчестер Юнайтед (1:0), використав із перших хвилин Траверса в рамці воріт, тоді як Біллінг зіграє в опорній зоні, а Уаттара вийде на лівому фланзі атакувальної групи півзахисту. Ілля Забарний знову виходить із перших хвилин у центрі оборони.

Евертон: Пікфорд — Коуді, Міна, Тарковські, Макніл — Гує — Гарнер, Онана, Дукуре, Грей — Івобі.

Запасні: Бегович, Лонерган, Голгейт, Кін, Велш, МакАллістер, Паттерсон, Мопе, Сіммс.



Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Біллінг, Лерма — Брукс, Крісті, Уаттара — Соланке.

Запасні: Рандолф, Стівенс, Мефам, Стейсі, Вінья, Кук, Мур, Ентоні, Саді.



Гра Евертон — Борнмут почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.