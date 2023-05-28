Окрім чемпіонства, два лідери Манчестер Сіті отримають індивідуальні нагороди за підсумками кампанії в англійській першості.
Кевін де Брюйне та Ерлінг Голанд, getty images
28 травня 2023, 21:02
Завершився останній тур англійської Прем'єр-ліги-2022/23, а Манчестер Сіті став чемпіоном цього сезону.
Ключовий нападник "містян" Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром минулої кампанії англійської першості, забивши 36 голів у 35 проведених матчах.
Найближчим переслідувачем 22-річного норвежця став Гаррі Кейн із Тоттенгема, який забив 30 м'ячів.
Найкращим асистентом сезону АПЛ також став представник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, який віддав 16 асистів у 32 поєдинках.
У Мохамеда Салаха з Ліверпуля та Леандро Троссара з Арсеналу (до зимового трансферного вікна – Брайтон) – по 12 асистів в активі.
Нагадаємо, що найкращим голкіпером сезону АПЛ за кількістю "сухих" матчів раніше став Давід Де Хеа з Манчестер Юнайтед.