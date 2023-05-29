Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 28 травня 2023 року, 18:30.

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон зіграв у результативну нічию з Ліверпулем.

Обом командам нічого не потрібно було з турнірної точки зору, тому вони влаштували на стадіоні Сент-Меріс справжнє шоу, забивши у ворота один одного по чотири м'ячі.

Тим не менш, Саутгемптон наступний сезон проведе у Чемпіоншипі, а Ліверпуль виступить у Лізі Європи.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Саутгемптон — Ліверпуль в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Саутгемптон – Ліверпуль 4:4

Голи: Ворд-Праус 19, Сулемана 28, 47, Адам Армстронг 64 – Жота 10, Фірміно 14, Гакпо 72, Жота 73

Саутгемптон: Маккарті – Брі, Беднарек, Лянко, Вокер-Пітерс – Ворд-Праус (Амо-Амейо 87), Лавія (Адам Армстронг 63) – Волкотт (Лівраменто 77), Алькарас, Ельюнуссі (Стюарт Армстронг 64) – Сулемана (Баллард 77)

Ліверпуль: Келлегер – Цимікас (Елліотт 57), Гомес. Матіп, Александер-Арнольд – Джонс (Гакпо 57), Фабіньо (Хендерсон 57), Мілнер – Жота, Фірміно (Діас 57), Салах

Попередження: Елліотт