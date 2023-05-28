Англія

Завершилися останні матчі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

У заключному матчі 38-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив Вулвергемптон, відправивши до його воріт п'ять "сухих" м'ячів.

Одним із головних героїв поєдинку став один із лідерів "канонірів" Граніт Джака, який оформив дубль і для якого цей матч був потенційно останнім перед трансфером у леверкузенський Баєр.

Емірейтс Стедіум проводив швейцарця албанського походження оваціями.

Арсенал — Вулвергемптон 5:0

Голи: Джака, 11, 14, Сака, 27, Жезус, 58, Ківьор, 68

Одна з головних інтриг останнього туру АПЛ – хто виступить від Англії у Лізі конференцій у наступному сезоні.

Астон Вілла зуміла обіграти Брайтон та фінішувати на сьомому місці. Саме команда Унаї Емері зіграє у третьому за престижністю єврокубку.

Астон Вілла — Брайтон 2:1

Голи: Дуглас Луїс, 8, Воткінс, 26 — Ундав, 38

Незважаючи на свою перемогу над Лідсом, через перемогу Астон Вілли лондонський Тоттенгем залишився без єврокубків наступного сезону і фінішував восьмим.

"Павичі", у свою чергу, вирушають до Чемпіоншипу.

Лідс Юнайтед — Тоттенгем 1:4

Голи: Гаррісон, 67 — Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

Брентфорд знову обіграв Манчестер Сіті в цьому сезоні, одна ніяк на турнірне становище команд це не вплинуло.

Брентфорд - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Піннок, 86

Лестер Сіті також разом із Лідсом та Саутгемптоном вирушає до Чемпіоншипу, незважаючи на свою перемогу над Вест Гемом.

Усьому виною стала мінімальна перемога Евертона в паралельному матчі з Борнмутом.

Лестер — Вест Гем 2:1

Голи: Барнс, 34, Фас, 62 — Форнальс, 79

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Фулгемом та фінішував на третьому місці.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 2:1

Голи: Санчо, 39, Фернандеш, 55 — Тете, 19

Ліверпуль у гостьовому матчі із Саутгемптоном влаштували справжнє шоу, зігравши у результативну нічию 4:4.

Саутгемптон — Ліверпуль 4:4

Голи: Ворд-Праус, 19, Сулемана, 28, 48, А. Армстронг, 64 — Жота, 10, 73, Фірміно, 14, Гакпо, 72

Челсі зіграв унічию з Ньюкаслом, обмінявшись забитими м'ячами.

Челсі — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Тріпп'єр, 27 (АГ) — Гордон, 9

Крістал Пелес зіграв унічию з Ноттінгемом у потенційно прощальному матчі Роя Годжсона на посаді головного тренера "орлів".

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Г'юз, 66 — Авонії, 31