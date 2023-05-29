Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 28 травня 2023 року, 18:30.

У рамках тридцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж лондонським Арсеналом та Вулвергемптоном.

Команда Мікеля Артети не мала особливих потреб у здобутті позитивного результату в цей вечір, проте все одно не позбавила себе можливості гідно попрощатись із рідними фанатами.

Зокрема, це зробив півзахисник Граніт Джака в своєму заключному матчі в складі "канонірів", ще до завершення першої чверті ігрового часу відзначившись двома результативними пострілами.

До перерви старання партнера підтримав і Букайо Сака, тож "вовки" опинились на межі від розгрому вже за підсумками першого тайму, за який навіть не встигли влучити в площину чужих воріт.

Після перерви ситуація на полі трохи покращилась на користь команди Хулена Лопетегі, але все одного продовжив забивати Арсенал, а ще два його гравці таки зробили рахунок розгромним.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Вулвергемптон в АПЛ:

Арсенал — Вулвергемптон 5:0

Голи: Джака, 11, 14, Сака, 27, Жезус, 58, Ківьор, 68

Арсенал: Рамсдейл — Парті, Вайт, Габріель, Ківьор (Тірні, 80) — Едегор (Сміт-Роу, 75), Жоржиньйо, Джака (Вієйра, 75) — Сака (Нельсон, 60), Жезус, Троссар (Нкетіа, 80).

Са — Семеду, Коллінз, Кілман (Тоті, 68), Буену (Аїт-Нурі, 46) — Траоре, Леміна, Гомеш (Годж, 85), Нунес (Невеш, 46) — Хван (Траоре, 67), Хіменес.