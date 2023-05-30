Англія

Айяватт Шривадданапрабха заявив, що боси "лисиць" зберігають ті ж великі амбіції щодо клубу, незважаючи на виліт у Чемпіоншип.

За підсумками цього сезону англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті став одним із трьох клубів, який понизився у класі і починаючи з наступної кампанії гратиме у Чемпіоншипі.

Голова правління "лисиць" Айяватт Шривадданапрабха, який став керувати сімейним бізнесом після трагічної смерті свого батька Вішаї Шривадданапрабхи у 2018 році через падіння вертольота, запевнив, що зробить усе, щоб Лестер повернувся до найвищого дивізіону Англії якнайшвидше.

"Я взяв на себе зобов’язання, як Голова, продовжувати реалізацію амбіцій, які ми з батьком розділяли щодо клубу, щоб гарантувати, що реалізація його бачення майбутнього Лестера зрештою стане його спадщиною… Виліт, безсумнівно, є значною невдачею, але це не стане для нас роковим ударом. Минулий сезон був найважчим для всіх нас... Але виліт є наслідком 38 ігор, і за цей період ми були недостатньо сильними.

Те, що ми дізналися з цього досвіду, має перетворитися на дії, які зроблять нас сильнішими та запобіжать повторенню подібного з нами в майбутньому. Сьогодні ми разом розділяємо втрату і біль. Але ми повернемося. Ця відповідальність, якою я продовжую жити, є однією з найбільших обов’язків у моєму житті, і я продовжуватиму вкладати в неї все – свою пристрасть, пристрасть моєї сім’ї та всієї спільноти King Power.

ПІДСУМКИ 38 ТУРУ: МИКОЛЕНКО ЗАЛИШАЄТЬСЯ В АПЛ, ЛЕСТЕР АБСОЛЮТНО НЕ ШКОДА ТА ІНШЕ

Я отримав величезну кількість повідомлень від наших уболівальників – як позитивних, так і негативних. Хтось хоче, щоб я продав клуб, хтось вживає образливі та необдумані слова, а хтось веде себе відверто аб'юзивно. Але на кожне образливе повідомлення я також отримував слова підтримки, вдячності, єдності – як віддалено, так і від людей, яких я знаю заочно, та які просто завжди приходять привітатися зі мною та моєю родиною. Це багато значить для нас.

Ми хочемо подякувати вам і повідомити, що ми все ще маємо ті ж амбіції щодо Лестер Сіті, що й 13 років тому. Наступний сезон буде важким, але це буде рік співпраці та єдності. Ми об’єднаємось і будемо боротися за повернення в Прем’єр-лігу", — цитує слова Айяватта Шривадданапрабхи журналіст Бен Джейкобс.

Нагадаємо, що окрім сенсаційної перемоги у Прем'єр-лізі у сезоні-2015/16, Лестер Сіті виграв Кубок Англії у сезоні-2020/21, а після того ж року додав до своєї трофейної колекції Суперкубок Англії.